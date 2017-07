Pourquoi un jeune Français sur dix ne sait pas lire

publié le 04/07/2017 à 09:34

C'est un constat inquiétant qui vient de nous être livré par le ministère de l'Éducation : un Français de 16 à 25 ans sur dix a des difficultés de lecture, selon une étude menée auprès de 760.000 participants. Pire : un sur vingt est en situation d'illettrisme.



Des chiffres qui ne surprennent pas Alain Bentolila. "Ils n'ont pas varié depuis 1990, au moment où mon équipe a effectué les premiers tests lors de la Journée Défense et citoyenneté, qui était encore le service militaire à l'époque", a expliqué le linguiste et spécialiste de l'apprentissage de la lecture et du vocabulaire chez l'enfant, mardi 4 juillet sur RTL.

"Qui dit difficulté de lecture et d'écriture dit aussi, en général, difficulté en terme de langage", s'inquiète-t-il. "Et qui dit difficulté en terme de langage dit difficulté à exprimer sa pensée et à recevoir la pensée des autres", poursuit-il. "Dans la situation actuelle, où nos enfants sont susceptibles de recevoir des discours dangereux et des manipulations, c'est extrêmement inquiétant", s'alarme Alain Bentolila, selon qui "l'école actuelle n'est pas capable de former des résistants intellectuels".