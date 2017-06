publié le 27/06/2017 à 08:43

"ll y a quelques milliers d’années, l'homo sapiens sapiens a su faire preuve de ruse, de malice et de rapidité d'exécution pour survivre face à des animaux préhistoriques bien plus forts que lui. En l'an de grâce 2017, un descendant à lunettes et calvitie de l'homo sapiens sapiens continue le combat contre une forme redoutable d’animal préhistorique, le mammouth", raconte Éric Zemmour. "L'homo sapiens sapiens a pour nom Jean-Michel Blanquer, et le mammouth a pignon sur la rue de Grenelle", poursuit-il à propos du ministre de l'Éducation nationale.



"Depuis des semaines, le ministre passe ses journées à agiter une muleta rouge devant le mammouth et à lui planter des banderilles sur tout le corps. Il a été particulièrement efficace", fait remarquer le journaliste. Mais si le mammouth a été "pris de vitesse, débordé", Éric Zemmour estime que "Blanquer a mangé son pain blanc, car le mammouth a de la ressource".