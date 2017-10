Ouragan Irma : "On n'a pas l'impression d'être Français", déplore une mère de famille

publié le 18/10/2017 à 08:15

Un mois et demi après le passage de l'ouragan, Saint-Martin et Saint-Barthélémy tente de se reconstruire. C'est le cas pour les habitants présents sur place mais aussi, pour tous ceux qui ont décidé de tout quitter.



Après avoir posé le pied en métropole, les interrogations demeurent pour certaines familles. C'est le cas de Loubna. N'ayant plus de maison, plus d'eau, plus d'électricité, cette mère de famille de 36 ans a décidé de partir de Saint-Martin avec sa fille. Son mari, en revanche, est resté sur place. "On est venu ici en pensant qu'on serait aidé, soutenu en sachant qu'on a traversé une épreuve dure. Mais un mois et demi après, il n'y a toujours rien", explique-t-elle au micro de RTL.

Hébergée chez sa sœur, en Isère, Loubna ne bénéficie d'aucune aide, d'aucun soutien. "On se sent abandonné, on n'existe pas au sein des organismes, au sein de l'État. On n'a pas l'impression d'être Français", déplore-t-elle. Et d'ajouter : "Quand on va voir les mairies, les assistantes sociales, on n'a même pas le droit à des bons alimentaires, vestimentaires. À chaque bureau, on tend notre main, mais on ne nous met rien dans la main".

Un appel lancé à Emmanuel Macron

Face à cette situation, elle a décidé de lancer un véritable appel à l'aide. Et ce, au nom de toutes ces femmes qui, comme elle, ont fait le choix de rentrer en métropole. "On lance un appel. Aidez-nous juste à retrouver un peu de dignité. Aidez-nous juste à ce que nos enfants reprennent une vie 'normale', loin de leur maison, loin de leur papa", lance-t-elle.



Mais cette mère de famille ne s'est pas arrêtée là et a directement interpellé le président de la République au micro de RTL : "Aidez-nous monsieur Macron et redevenez le président de tous les citoyens français". Une manière pour Loubna de rappeler que "Saint-Martin est la France".

