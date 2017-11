Pourquoi les banques vont augmenter certains tarifs en 2018

publié le 13/11/2017 à 15:32

Des frais bancaires à la carte. Pour contrer l'arrivée de banques à bas coûts, les établissements traditionnels vont moduler leurs tarifs. Ces derniers pourraient surtout privilégier les clients fidèles et qui n'ont pas ou peu d'incidents bancaires, selon les informations dévoilées par Les Échos.



Les clients qui gagnent correctement leur vie, paient leurs emprunts, ont peu de découverts sont aussi les plus connectés et les plus autonomes. C'est pourquoi ils pourraient aisément être tentés par les sirènes des nouvelles banques en ligne, généralement moins chères. Face à ce constat, les banques traditionnelles vont choisir leurs clients.

Par exemple, la Banque Postale va augmenter de 66% les frais de tenue facturés sur les comptes inactifs. Cela peut-être le cas des vieux comptes en banque ouverts pendant l'enfance qui ne sont plus utilisés dorénavant.

Les "petits" clients davantage taxés

De leur côté, des établissements comme le CIC ou le Crédit Agricole pourraient facturer lourdement le transfert d'un PEL si un changement de banque était au programme. Cela pourrait atteindre les 90 euros pour certaines de ces opérations.



Enfin, les clients les plus modestes, donc cyniquement les moins rentables pour les banques, continueront à payer très cher les commissions d'intervention en cas de rejet d'un chèque ou en cas de dépassement du découvert autorisé. De quoi rentabiliser davantage la fuite de certains clients vers les banques en ligne.