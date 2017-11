publié le 03/11/2017 à 09:17

La banque 100% mobile d'Orange est officiellement lancée ce jeudi 2 novembre. Sept mois après sa présentation lors du Show Hello annuel de l'opérateur, Orange Bank est disponible sur mobile iOS et Android et dans les 140 boutiques Orange. Pensée comme une application pour smartphones et tablettes, la néobanque mise sur des services et des tarifs très attractifs pour secouer le secteur bancaire. Elle vise deux millions de clients d'ici dix ans.



Le lancement d'Orange Bank vient gonfler les rangs des nouveaux opérateurs de banque mobile, que l'on appelle les néobanques. Elles se sont développées parallèlement aux banques en ligne comme Fortuneo, Hello Bank ou ING Direct avec la promesse de changer les usages bancaires en répondant aux besoins les plus courants des clients avec des outils numériques et réactifs.

En attendant l'arrivée des offres du Crédit Agricole et de SFR, les plus en vogue se nomment N26, Revolut, C-Zam, Compte-Nickel et Morning.

Orange Bank

Orange Bank est la menace la plus importante pour les institutions financières traditionnelles. Elle propose l'essentiel des services bancaires les plus courants de façon gratuite, sur mobile et sans condition de revenus. Elle permet une ouverture de compte simplifiée, la mise à disposition gratuite d'une carte de paiement, les retraits sans frais dans tous les distributeurs automatiques de billets de la zone Euro, la consultation et l'actualisation du solde en temps réel, le paiement sans contact et l'absence de frais de tenue de compte à partir de trois paiements ou retraits mensuels (5 euros en deçà).



Orange Bank est la seule néobanque à proposer le découvert autorisé. Le taux d'intérêt débiteur est de 8% dans la limite du plafond autorisé et de 16% au-delà. Mais elle n'est pas totalement gratuite. Des frais sont appliqués pour les paiements et retraits en devise étrangère (2% du montant). Le recours à un opérateur de la banque pour des actions réalisables par le client depuis l'application sont facturées 5 euros (virements, blocage et réactivation de carte bancaire, édition d'un RIB, etc.).



Des frais sont également appliqués aux virements effectués hors de la zone Sepa (15 euros plus 14 euros de frais de change sur les devises étrangères) et pour les demandes de virements urgents (15 euros). Orange promet d'élargir progressivement son offre avec un conseiller virtuel, un livret d'épargne rémunéré à 1%, du crédit à la consommation et des prêts immobiliers.

N26

Disponible depuis le mois de janvier en France, la néobanque allemande N26 revendique 100.000 utilisateurs. Après une inscription sommaire et une vérification de l'identité du client par l'intermédiaire de son passeport, elle propose gratuitement toutes les opérations usuelles d'une banque directement depuis une application pour smartphone. N26 ne facture pas de frais de tenue de compte à partir de neuf opérations par trimestre.



N26 donne accès à une carte MasterCard (Black pour le forfait Black à 5,9 euros par mois), autorise le transfert d'argent, la consultation de solde, l'édition de RIB, le paiement sans contact et permet de payer et réaliser des virements sans commission sur le change en devise étrangère. Il est possible de bloquer et débloquer une carte à distance, de changer son code secret, le plafond de ses dépenses depuis l'application mobile. Tout est notifié en temps réel.



En revanche, le client n'est pas assuré contre la perte ou le vol de sa carte bancaire, sauf s'il souscrit à l'offre premium Black. Les cinq premiers retraits mensuels sont gratuits puis facturés 2 euros au-delà. La néobanque allemande prend également une commission de 1,7% sur les retraits en devise étrangère. L'envoi d'une nouvelle carte bancaire est facturé 10 euros. Les découverts ne sont pas encore autorisés pour la version française de l'application.

Revolut

Née en juillet 2015 au Royaume-Uni, Revolut a déjà conquis 150.000 clients en France depuis le lancement de son application dans la langue de Molière en septembre. Elle met gratuitement à disposition de ses clients une carte bancaire MasterCard et permet de réaliser sans frais les opérations bancaires habituelles, de la consultation de solde aux virements en passant par le blocage et déblocage de carte.



Revolut propose les paiements et virements internationaux sans frais dans 26 devises étrangères jusqu'à 5.000 euros mensuels. Au-delà, la néobanque prélève une commission de 0,5%. Même principe pour les retraits en distributeurs automatiques, gratuits jusqu'à 200 euros mensuels, puis facturés 2% du montant au-delà. Une version premium vendue 7,99 euros par mois relève le plafond à 400 euros mensuels, fournit une assurance contre la perte et le vol de carte et donne accès à un service client 24h/24. Revolut propose également une assurance smartphone à un euro par semaine.

Morning

Passée sous pavillon du groupe E.Leclerc en début d'année, la startup toulousaine célèbre pour ses cagnottes en ligne gratuites propose depuis cet été un compte en ligne et une carte bancaire pour deux euros par mois.



L'offre classique Morning Pay permet de réaliser toutes les opérations courantes en ligne ou via une application. Les frais de tenue de compte sont offerts mais les retraits en distributeur sont facturés un euro à partir du troisième retrait mensuel. Les retraits et paiements en devise étrangère sont facturés 2% du montant. Morning n'autorise pas les transferts internationaux d'argent ni le découvert.

Compte-Nickel (BNP Paribas)

Lancé début 2014 dans les bureaux de tabac, Compte-Nickel est le premier service bancaire low-cost français. Il compte aujourd'hui plus de 700.000 comptes. Un compte s'ouvre en une dizaine de minutes en souscrivant à un abonnement annuel de 20 euros auprès d'un buraliste.



L'offre donne accès à une carte, un RIB et des services basiques de gestion de compte en temps réel. Le dépôt et retrait d'espèces peut s'effectuer dans l'un des 1.500 bureaux de tabac agréés. Une commission de 2% est prélevée pour chaque dépôt. Chaque retrait est facturé 50 cents au guichet et un euro dans un distributeur.



Compte-Nickel ne donne pas accès à un découvert et à un chéquier. Un service client est joignable par téléphone, mail et sur les réseaux sociaux. Des clients ont pointé des dysfonctionnements en fin d'année dernière.

C-Zam (Carrefour)

Distribuée depuis le mois d'avril dans les rayons des magasins Carrefour sous la forme de coffrets, l'offre C-Zam donne accès à une carte de paiement internationale et un compte courant avec virements et prélèvements SEPA illimités et paiements en devise sans commission contre cinq euros et un euro de frais de tenue de compte mensuels.



C-Zam facture les retraits au distributeur automatique un euro en France comme à l'étranger sauf dans les automates du réseau Carrefour Banque et BNP Paribas. Le compte n'autorise pas les découverts et ne donne pas accès à un chéquier.