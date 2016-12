INVITÉ RTL - Frédéric Fougea publie un livre sur le retour des animaux sauvages dans Paris.

par Florence Cohen publié le 21/12/2016 à 19:42

Oui, Paris est une ville polluée, mais non, tout n'est pas perdu en matière d'écologie. C'est un peu le message transmis à travers la lecture de La Plus belle ville du monde de Frédéric Fougea. L'ouvrage est accompagné d'un documentaire qui sera diffusé le 1er janvier à 21 heures sur M6. Si cela peut paraître curieux, de nouvelles espèces s'installent dans la capitale. "Depuis 10 ans, il y a eu un essor incroyable, de nouveaux animaux sauvages sont venus s'installer en ville", explique Frédéric Fougea.



C'est l'arrêt des pesticides dans les parcs qui a permis ces arrivées. "Quand on arrête d'utiliser des pesticides, tout à coup, il y a des insectes qui reviennent. Et quand il y a des insectes qui reviennent, il y a des oiseaux qui reviennent. C'est un cercle vertueux", se réjouit Frédéric Fougea. Aux côtés des insectes et des oiseaux, on trouve également des renards "qui viennent coloniser la capitale". Si Paris nous semble très pollué, ce n'est pas le cas pour les animaux. "Par exemple pour les abeilles la ville est beaucoup moins polluée que la campagne".



Parmi ces animaux, on trouve des oies cendrées sur l'hippodrome de Longchamp. "Elles font leur migration deux fois par an et d'habitude, elles ne revenaient pas en ville. Elles suivent les fleuves en général, mais ces dernières années, on a trouvé des oies qui faisaient escale à Paris". Ce retour des oies cendrées, est un signe que la ville change.