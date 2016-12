Michèle Morgan était "une femme délicieuse et délicate"

INVITÉE RTL- Micheline Pelletier Decaux, directrice artistique de la maison musée de Raymond Devos revient sur ses souvenirs avec Michèle Morgan

Crédit : AFP La comédienne française Michèle Morgan

Michèle Morgan est décédée ce mardi 20 décembre à l'âge de 96 ans, cette actrice aux yeux magnifique. Elle a partagé l'affiche avec Jean Gabin qui lui sortira la célèbre réplique du cinéma français "t'as de beaux yeux tu sais." Une phrase qui collera à la peau tout au long de sa carrière.



Micheline Pelletier Decaux, directrice artistique de la maison musée de Raymond Devos était une proche de Michèle Morgan et a même été sa photographe un certain temps : "on se rencontrait souvent et j'ai eu la chance d'être longtemps sa photographe" explique-t-elle.





Les souvenirs sont très présents pour Micheline Pelletier Decaux, "je pense à Michèle Morgan à 24 ans grimpant les marches du festival de Cannes avec beaucoup de tendresse" et ajoute que "c'était une femme délicieuse et attentive aux autres". Bien qu'elle explique ne pas avoir perdue une amie "car la vie vous éloigne quelquefois", elle avoue avoir "perdu quelqu'un pour lequel j'avais un respect immense" .