Pour Christiane Lambert, "l'alternance sera intéressante à observer"

publié le 28/03/2017 à 20:21

Vice-présidente du syndicat depuis le décès de Xavier Beulin le 19 février dernier, Christiane Lambert brigue seule la présidence de la FNSEA, qui doit élire son prochain dirigeant lors de la première réunion du conseil d’administration, le 13 avril prochain.



L'agricultrice revient donc sur son statut de première femme à la tête du syndicat agricole : "en tout cas, c'est une nouveauté", dit-elle. "J'ai assuré l'intérim et ayant reçu des encouragements, j'ai décidé de porter ma candidature, soutenue par le conseil d'administration actuel de la FNSEA", ajoute-t-elle aussi.

Dotée d'un profil diamétralement opposé à celui de son prédécesseur, qui était chef d'entreprise, Christiane Lambert explique qu'elle est "agricultrice depuis une trentaine d'années dans le département du Maine-et-Loire." "Je travaille avec mon mari et nous avons une exploitation avec des salariés, l'élevage de l'ouest est très important dans la composante de la FNSEA, tout comme tous les autres secteurs d'activité, et c'est vrai que l'alternance sera intéressante à observer", ajoute-t-elle.

La nouvelle dirigeante du syndicat agricole détaille aussi ses intentions pour son mandat : "il faut très vite retrouver des prix beaucoup plus fiables et rémunérateurs pour les agriculteurs (...), essayer aussi de décrisper un peu le mille-feuille administratif de notre pays qui complique beaucoup les choses pour les agriculteurs entrepreneurs qui veulent développer leurs activités et essayer de mieux se faire comprendre de la société, de l'opinion publique", dit-elle.