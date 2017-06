publié le 21/06/2017 à 13:04

La canicule qui sévit actuellement sur une grande majorité de l'Hexagone a également des conséquences environnementales. Jeudi va marquer le quatrième jour consécutif où la pollution à l'ozone est supérieur au seuil recommandé. Face à cela, et après avoir dans un premier temps refusé, la préfecture a décidé de mettre en place la circulation différenciée.



Les voitures et deux roues possédant une vignette Crit'Air de niveau 4 et 5 seront ainsi interdits de circulation jeudi 22 juin. Cela représente 28% des véhicules immatriculés en petite couronne et cela devrait permettre, selon le préfet, de réduire d'un tiers les polluants.



Depuis lundi, la concentration d'ozone en Île-de-France dépasse le seuil d'information et de recommandation (180g/m³). "Airparif prévoit de nouveau un dépassement de ce seuil pour mercredi (prévisions entre 220 et 250g/m³) et jeudi (prévisions entre 180 et 210g/m³)", détaille la préfecture. Une concentration aggravée par l'épisode de canicule qui touche la France depuis plusieurs jours.