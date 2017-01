Après Paris, quelles villes vont imposer des zones à circulation restreintes ?

22 communes françaises devront instaurer ces zones à circulation restreinte avant 2020, dans le but d'améliorer la qualité de l'air.

Crédit : JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Une voiture équipée d'une vignette anti-pollution

par Léa Stassinet publié le 16/01/2017 à 15:31

C'est officiel, à partir de ce lundi 16 janvier, impossible de se déplacer en voiture à Paris sans sa vignette Crit'Air, sous peine de contravention. C'est dans le cadre de la zone à circulation restreinte (ZCR) qui entre en vigueur ce lundi à Paris que le dispositif est appliqué. Pour lutter contre la pollution dans les villes, et notamment la présence de particules fines, cette ZCR est mise en place en lien avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, portée par Ségolène Royal.



Concrètement, six vignettes différentes identifient les véhicules selon leurs émissions, allant de la couleur verte pour les véhicules électriques ou à hydrogène, au gris, pour les véhicules diesel lancés entre 1997 et 2000. Pour ceux immatriculés avant 1997, ils sont interdits de circulation en semaine de 8 heures à 20 heures.

Grenoble et Lyon l'ont adopté

La ville de Grenoble a également mis en place ce système depuis novembre 2016, où à partir de 5 jours consécutifs de pic de pollution, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air ont le droit de circuler. Le préfet du département du Rhône a pris la même décision concernant la ville de Lyon, le 12 décembre dernier.



Ces initiatives ont inspiré d'autres villes ou communautés de communes françaises, qui ont répondu à l'appel à projet national "Ville respirable en 5 ans". Selon le site Crit'Air, ces 22 ensembles de communes ont jusqu'à 2020 "pour mettre en place des mesures concrètes afin d'améliorer la qualité de l'air à court et long terme, et ce précisément par la mise en place de zones à circulation restreinte (ZCR)". Chaque ZCR sera délimitée par un arrêté qui en détermine les catégories de véhicules concernées et fixe les mesures (géographiques et temporelles) de restriction applicables.

17 collectivités aidées par l'État

Parmi elles, 17 collectivités bénéficieront d'un appui financier et méthodologique de la part des services de l'État et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'energie (ADEME) :



Pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, les métropoles de Reims et Strasbourg sont concernées, tout comme la Communauté d'agglomération d'Épernay.



Pour l'Aquitaine-Limousin et Poitou-Charentes : la Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour et la ville de Bordeaux.



Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes : la ville de Saint-Étienne ainsi que la Communauté d'agglomération d'Annemasse et la Communauté de communes de Faucigny-Glières et Bonneville.



Pour la Bourgogne-Franche-Comté : la ville de Dijon.



Pour la région Occitanie : les métropoles de Toulouse et Montpellier.



Pour les Hauts-de-France : la métropole de Lille et les communautés urbaines d'Arras et de Dunkerque.



Pour la Normandie : la métropole de Rouen.



Et pour la région Provence-Alpes-Côte d'azur : les communautés d'agglomération d'Avignon et du Pays de Lérins-Cannes.



3 collectivités jugées "en devenir" disposeront elles de délais supplémentaires pour préciser leur projet. Il s'agit de la métropole de Clermont-Ferrand et des communautés d'agglomération du Havre et de la Vallée de la Marne.



Enfin, 2 collectivités bénéficieront d'un contrat local de transition énergétique pour soutenir leur projet en faveur de la qualité de l'air : il s'agit des communes de Champlan et de Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne.