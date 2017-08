Bure : un manifestant accuse les gendarmes de sa grave blessure

publié le 23/08/2017 à 13:24

La tension ne faiblit pas à Bure. Le 15 août dernier, les manifestants anti-déchets nucléaires ont fait face à une présence policière répressive. Le rassemblement s'est terminé de manière agitée. Selon la préfecture, deux gendarmes ont été blessés car ils auraient été "attaqués gratuitement et violemment". Côté manifestant, l'histoire diffère. Robin, jeune paysagiste, témoigne dans les colonnes du Parisien.



D'après lui, c'est lors d'un debriefing dans les champs que les gendarmes, après avoir quitté le lieu, seraient "réapparus au sommet d'une crête, et les affrontements ont repris". Le papa de 27 ans est à l'hôpital. Il risque de perdre ses orteils par amputation. Sa blessure, il la doit aux autorités selon lui, qui auraient lancé 15 à 20 grenades assourdissantes sur le groupe de militants.

"J'ai entendu quelqu'un crier 'Attention, grenade !' J'ai levé les yeux pour la repérer. Ce qui m'a fait redescendre le regard, c'est l'explosion, raconte-t-il au quotidien régional. Petit à petit je vois alors des bouts de mon pied nu déchiqueté alors qu'avant il y avait ma chaussure. Ma vie commence à défiler, je pense à mes enfants de 3 ans et 16 mois. Puis la douleur monte, je hurle et je tombe."

Nos confrères affirment avoir vu une image de la blessure, qu'ils ont jugée "impressionnantes" mais "impubliable". La victime a écopé d'une ITT de 60 jours. Si le témoin affirme être "en colère", il ne sait pas encore s'il va porter plainte ou non et "ne veut pas faire le travail d'enquête à la place de la police".



Si les faits sont avérés, le faits divers n'est pas sans rappeler le tragique incident de Sivens, où Rémi Fraisse, un jeune militant écologiste, a perdu la vie à cause d'une grenade assourdissante.