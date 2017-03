publié le 20/03/2017 à 05:08

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche 19 mars à Paris contre les "violences policières" à l'appel de plusieurs organisations, quelques semaines après l'"affaire Théo" qui avait entraîné des violences urbaines en banlieue parisienne. La manifestation, qui a réuni 7.000 à 7.500 personnes selon la préfecture de police, a été émaillée de quelques échauffourées entre certains participants cagoulés et forces de l'ordre.



Onze personnes ont été interpellées notamment pour port d'arme, dégradations, agression et jets de projectiles sur les forces de l'ordre, a indiqué dans la soirée la préfecture de police de Paris. Partis de la place de la Nation vers 14h30 derrière une banderole "Justice et dignité, stop à l'impunité policière", flanquée des portraits dessinés de 13 personnes présentées comme victimes de la violence policière, les manifestants sont arrivés place de la République vers 17h00.

"Zyed, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on ne pardonne pas"

Ils répondaient à l'appel notamment d'organisations antiracistes aux horizons hétéroclites, de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) aux Indigènes de la République, auxquelles se sont joints la LDH (Ligue des droits de l'homme), CGT, FSU et Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap), mais pas SOS Racisme, qui a dénoncé une "logique de confrontation". Tout au long de la marche, la foule a scandé des slogans tels que: "Zyed, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on ne pardonne pas", "Police partout, justice nulle part" ou "urgence, urgence, la police assassine en toute impunité".

Dans le cortège flottaient des drapeaux du NPA (Nouveau parti anticapitaliste), du DAL (Droit au logement), d'Attac, CGT, CNT, et un ballon Solidaires, et on pouvait lire sur les pancartes : "Les bamboulas, les bougnouls, les niakoués (...) vous emmerdent". Cette manifestation survient après le viol présumé du jeune Théo, 22 ans, début février, par un policier lors de son interpellation à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, qui avait entraîné plusieurs nuits de violences urbaines dans des villes de la banlieue parisienne.