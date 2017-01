CONFIDENTIELS RTL - Les sept candidats de la primaire de la gauche s'affrontaient jeudi 12 janvier lors du premier des trois débats organisés d'ici le premier tour.

Les sept candidats à la primaire élargie du PS se sont affrontés lors de leur premier débat, jeudi 12 janvier au soir. L'événement se déroulait dans un studio de la Plaine-Saint Denis, non loin de Paris. Au même endroit que la primaire de la droite, dans les mêmes conditions (à quelques détails près), mais dans une ambiance un tout petit peu moins tendue en coulisses. Particulièrement entre les équipes des candidats, qui se mêlaient entre elles beaucoup plus qu’au mois de novembre dernier.



Les candidats eux-mêmes ne cherchaient pas à s’éviter à tout prix dans les couloirs. On a, par exemple, vu Arnaud Montebourg échanger quelques mots avec Vincent Peillon avant le débat. On a vu Manuel Valls papoter quelques instants avec Sylvia Pinel, sa voisine de pupitre, pendant la pub. L’accès aux loges des candidats était nettement plus facile. Une ambiance un peu moins à couteaux tirés.

Prudence

On a bien trouvé quelques membres de l’entourage de Sylvia Pinel pour souligner le manque de "charisme" de François de Rugy. Arnaud Montebourg, interrogé à la sortie sur la prestation de Jean-Luc Bennahmias, s’est contenté de répondre par un sourire. Dans son entourage, on se lâchait un peu plus en déplorant l’image de la politique que donnait l’écologiste. Mais dans l’ensemble les candidats font très attention à ne pas trop balancer.



Étaient-ils contents au final ? Ils n'étaient pas très faciles à sonder. Ils ont quasiment tous filé à la sortie pour rejoindre leurs militants dans leur QG respectif. Les proches de Manuel Valls étaient très satisfaits de la prestation de l’ancien premier ministre. "Nous sommes convaincus qu'il a dominé le débat de bout en bout", écrivait tout simplement par texto l'un de ses porte-parole.

Arnaud Montebourg n'était pas mécontent non plus, bien qu'il ait trouvé l'exercice "assez rude", pour reprendre les mots d'un de ses proches. Son entourage est persuadé désormais qu’un axe Montebourg-Peillon commence à se dessiner. À la sortie du débat, certains se félicitaient même de l’attitude de l'ancien ministre de l'Éducation. C'est vrai que Peillon a plutôt épargné Montebourg et "distribué les claques" à Hamon et Valls. "Il aura fait œuvre de salubrité publique", nous disait un proche de l'ex-ministre du Redressement productif.

Peillon déconcerté

Vincent Peillon, à son arrivée auprès de ses soutiens, accoudé au bar une bière à la main, a qualifié l’exercice de "curieux" devant ses lieutenants. Il était un peu déconcerté. Le député européen était frustré de ne pas avoir pu parler d’Europe. Mais si certains de ses soutiens l'ont trouvé "trop effacé", son directeur de campagne Patrick Bloche paraissait raisonnablement satisfait. "Il faut juste qu'il travaille sa voix et qu'il monte moins le menton, je lui dirai", nous a-t-il dit.



Enfin c'est plutôt "bof, bof" pour Benoît Hamon. Celui qui a le vent en poupe dans les sondages faisait plutôt bonne figure en quittant le studio. Mais il a assuré à ses soutiens, en arrivant à son QG, qu'il "ferait mieux" la prochaine fois. La palme revient à Jean-Luc Bennahmias, qui a promis qu'il serait "beaucoup plus décontracté" dimanche 15 janvier pour le prochain débat. Cela promet !