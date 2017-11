Ivanka Trump assure que le harcèlement "ne doit jamais être toléré"

publié le 03/11/2017 à 12:18

Ivanka Trump s'engage contre le harcèlement sexuel. La fille du président américain s'est insurgée ce vendredi 3 novembre contre le harcèlement des femmes, un phénomène qui, a-t-elle dit, "ne doit jamais être toléré". Ces propos ont été tenus alors que la question du harcèlement sexuel des femmes domine l'actualité à travers le monde depuis qu'a éclaté l'affaire Harvey Weinstein, producteur de cinéma américain accusé de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel.



Une prise de position claire de la fille de Donald Trump. "Bien trop souvent, la culture de nos lieux de travail ne respecte pas les femmes comme il se devrait", a déclaré Ivanka Trump à Tokyo au cours de la World Assembly for Women, une conférence sur les femmes organisée par le gouvernement japonais. "Cela se manifeste de multiples manières, jusqu'au harcèlement, lequel ne doit jamais être toléré", a-t-elle ajouté.

Dans le sillage de l'affaire Weinstein, des accusations de harcèlement par des hommes de pouvoir dans les mondes de la politique et du divertissement ont récemment fait surface.

Des affaires qui rappellent les antécédents de Donald Trump en la matière pendant la campagne présidentielle américaine.

Les propos déplacés de Donald Trump

En octobre 2016, un enregistrement vidéo datant de 2005 avait été diffusé dans lequel le futur candidat républicain se réjouissait "de pouvoir choper (les femmes) par la chatte". "Quand t'es une star, elles te laissent faire", ajoutait-il. Donald Trump avait alors banalisé ses déclarations comme de simples "propos de vestiaires".



Par sa prise de position publique, Ivanka Trump tente de se positionner ouvertement en faveur des femmes. Elle estime qu'"elles ne doivent pas non plus être divisées entre celles travaillant à l'extérieur et d'autres à la maison. La jeune femme se livre même à des confidences personnelles. "À dire vrai, les dimanches soirs, après un week-end complètement désorganisé et merveilleux avec mes enfants, je suis bien plus fatiguée que les vendredis soir après une longue semaine de travail au bureau", a-t-elle souri.

Shinzo Abe "engagé" pour le droit des femmes

Ivanka Trump s'exprimait deux jours avant l'arrivée de son père au Japon, première étape d'une longue et intense tournée en Asie, qui devrait être dominée par les craintes concernant la Corée du Nord. Celle que l'on appelle souvent la vraie Première dame l'a déjà accompagné à l'occasion de rencontres avec des dirigeants tels que la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre japonais Shinzo Abe ou canadien Justin Trudeau.



Au cours de cette même conférence, le Premier ministre japonais a affirmé être "fermement engagé" en faveur des droits des femmes. "J'ai vraiment la sensation que le Japon a parcouru un long chemin", a-t-il déclaré."Lorsque les femmes pourront atteindre leur plein potentiel, bien des problèmes mondiaux seront résolus", a conclut Shinzo Abe.