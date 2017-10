publié le 31/10/2017 à 10:39

Banni d'Hollywood. Après avoir été exclu de l'Académie des Oscars, effacé des planches de Deauville ou que sa société de production ait été mise en vente, c'est le puissant syndicat des producteurs d'Hollywood (PGA) qui a officialisé lundi 30 octobre l'exclusion d'Harvey Weinstein. "Vu le comportement de M. Weinstein largement décrit - avec de nouveaux articles qui émergent encore maintenant - le conseil d'administration national du syndicat des producteurs a voté à l'unanimité pour proclamer une exclusion à vie de M. Weinstein", écrit le PGA dans un communiqué.



Le producteur, qui continue de nier "toutes les allégations non consenties", écrit l'un de ses porte-paroles dans un communiqué, "a commencé à recevoir un soutien psychologique". En tout, plus de 80 femmes, dont une trentaine d'actrices comme Gwyneth Paltrow ou Angelina Jolie, ont publiquement accusé le puissant producteur, devenu paria de harcèlement sexuel ou viol depuis la parution d'enquêtes du New York Times et du New Yorker il y a près d'un mois. Les polices de New York, Los Angeles et Londres ont confirmé mener des enquêtes sur plusieurs allégations contre Harvey Weinstein.

L'affaire Weinstein, qui dure depuis plus d'un mois, a déclenché un séisme de réactions dans le monde entier. La parole se libère, notamment sur les réseaux sociaux avec les hashtags #metoo ou #balancetonporc. Dans le sillon d'Harvey Weinstein, d'autres noms célèbres sont accusés de harcèlement, notamment Gilbert Rozon, Terry Richardson, ou plus récemment, Tariq Ramadan.