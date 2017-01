Places d'hébergement au 115 : "presque une saturation permanente"

INVITÉ RTL - Eric Pliez, président du Samu social de Paris, revient sur la supposée concurrence des migrants et des sans-abri "français", évoquée par Marine Le Pen.

Ce lundi 16 janvier, au micro de RTL, Marine Le Pen a évoqué la question des places d'hébergement, globalement insuffisantes, et d'autant plus en période en période de grand froid, comme cette semaine. La présidente frontiste a notamment affirmé que les capacités d'accueil étaient trop faibles à cause des demandeurs d'asile arrivés en France ces derniers mois.



Pour Eric Pliez, "la notion de 'SDF français' n'a aucun sens parce que pour nous, ce qui compte c'est qu'une personne à la rue doit être secourue. Il n'y a pas de distinction à faire. Après, on n'est pas en 2015, [lorsqu'il] y a eu un effet dans l'arrivée des premiers migrants, notamment à Paris avec les campements. Aujourd'hui des dispositions ont été prises qui ont largement amélioré le sujet".



Dès lors, pour lui, "quel que soit le public, toute arrivée massive d'un nouveau public déséquilibre un système chroniquement en tension permanente. Donc oui, il y a eu un effet de porosité", mais il précise aussi que "cela peut aussi bien concerner "les femmes victimes de violences" que "les migrants" ou "les familles". "En même temps il y a eu la création d'un dispositif spécifique de places d'hébergement spécifiques en nombre important depuis 2015", ajoute-t-il.

"Aujourd'hui, selon Eric Pliez, le problème n'est pas les migrants, il est avec le dispositif dont les gens ne sortent pas assez vite vers le logement. C'est un problème de fluidité du système, mais il n'y a pas de concurrence de publics." Alors du grand froid qui s'abat sur la France cette semaine, il affirme que le 115 "l'aborde évidemment avec inquiétude, parce qu'on nous annonce des températures difficiles. On espère qu'effectivement, les places ouvertes suffiront à accueillir tout le monde, on a le sentiment que les annonces vont dans le bon sens (...) Je suis plutôt confiant pour cette semaine, mais je suis toujours inquiet pour la suite."



Enfin, le président du Samu social de Paris estime que pour lui, "quelqu'un qui est sans domicile et qui est à la rue doit être secouru. On ne va pas demander son passeport à quelqu'un qui dort dehors donc on doit secourir toutes les personnes à la rue, les mettre à l'abri et les prendre en charge le plus rapidement possible".