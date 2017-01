Face à la baisse brutale des températures qui débute ce lundi 16 janvier en France, le ministre de l'Intérieur a affirmé que le plan Grand froid était activé pour héberger les personnes les plus vulnérables, et notamment les sans-abri.

Le froid s'installe en France, et les difficultés avec lui. Pour y faire face, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a expliqué ce lundi que le plan prévu à cet effet était mis en oeuvre "sur tout le territoire".



"Je veux et le gouvernement souhaite que tout soit mis en oeuvre pour qu'il n'y ait rien, aucun mort, aucun blessé par grand froid et c'est pour cela que le Premier ministre a souhaité que nous activions le plan Grand froid qui va être mis en oeuvre sur tout le territoire et contrôlé de façon permanente", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur Europe 1.



En outre, Bruno Le Roux appelé les citoyens à composer le numéro du Samu social, le 115, "dès qu'ils verront dans les prochains jours des personnes en situation de détresse". Régulièrement saturé, le service "va être dimensionné pour recevoir ces appels", selon le ministre.

Personne dans la rue

En parallèle de cette mesure, les maraudes vont être intensifiées et un "bilan quotidien des besoins" est établi avec les préfets. Ce dernier prévoit la mobilisation de "places exceptionnelles nécessaires et les renforcements d'effectifs correspondants" ainsi que "la pleine mobilisation des collectivités territoriales et des grands opérateurs associatifs.



"Personne ne devra rester dans la rue, ni sans domicile fixe, ni migrant", a insisté Bruno Le Roux. La semaine dernière, Médecins sans frontières avait accusé les policiers parisiens de se livrer à du "harcèlement" et des "violences" contre les migrants se trouvant dans la rue. Mais le ministre a assuré que les forces de l'ordre "respectent totalement, et je leur demande, les principes de dignité humaine, et de respect de la personne".