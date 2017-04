publié le 04/04/2017 à 19:39

Avec Internet, l'apprentissage n'a jamais été aussi accessible. C'est d'ailleurs le credo de Pierre Dubuc, cofondateur d'OpenClassrooms, une plateforme en ligne où les internautes peuvent suivre des formations personnalisées. L'innovation de la start-up réside aussi dans sa Job Garantee, lancée lundi 3 avril, c'est-à-dire le remboursement des frais engagés sur le site par le client s'il ne trouve pas de travail.



"A l'âge de 11 ans, avec un ami qui s'appelle Mathieu Nebra, on a commencé à créer des cours et à les publier en ligne. C'étaient un petit peu les cours qu'on aurait voulu avoir à l'école. Et pendant plus de 10 ans, on a fait ça à côté de nos études", se souvient Pierre Dubuc.

La petite entreprise des deux amis a ensuite donné lieu à OpenClassrooms : une quarantaine de salariés, trois millions d'utilisateurs et 1.000 cours en ligne disponibles. Un concept dont "la mission est de rendre l'éducation plus accessible (...) Le but, c'est d'amener à l'emploi. Ce n'est pas de l'éducation scolaire ou académique, c'est de l'éducation dans le but d'améliorer l'employabilité : de trouver un job ou de créer son job", explique le cofondateur de la start-up.

À la clé, un diplôme reconnu par l'État

"On est sur les nouveaux métiers du numérique, et on est en train de faire toutes les grandes fonctions transverses de l'entreprise", ajoute Pierre Dubuc, qui précise que les souscrivants bénéficient d'"un mentor individuel, donc un prof particulier (...) et ce qui est unique, c'est qu'on est devenu établissement d'enseignement supérieur", détaille-t-il, ce qui implique que les participants peuvent obtenir, à l'issue de leur formation, un "diplôme dont le niveau est reconnu par l'État".