Mireille Darc : "J'ai tellement soif en la vie, je sais que ça va continuer"

publié le 29/03/2017

Le cinéma français a failli perdre l'une de ces figures. En septembre dernier, la santé de Mireille Darc s'est considérablement aggravée à la suite d'une attaque cérébrale obligeant l'actrice à être hospitalisée d'urgence à l'âge de 78 ans. Son mari, Pascal Desprez, confiait alors avoir eu "la peur de sa vie". "Elle a vraiment failli mourir mais ce n'est pas pour cette fois", expliquait-il.



Près de sept mois plus tard, celle qui était la muse de George Lautner, va "très très bien". Au micro de RTL, elle raconte son renouveau : "J'ai repris goût à la vie, au bonheur. Je marche maintenant avec une canne, elle m'aide à marcher, à être vivante, à me tenir debout", lance-t-elle avouant être "très heureuse avec ce genre de canne".

Pourtant, Mireille Darc assure ne pas avoir eu peur de mourir et affiche une confiance inébranlable quant à l'avenir. "Je n'étais pas inquiète, je savais que ça allait aller bien", se remémore-t-elle malgré quelques moments de doute où elle "n'arrivait pas à aller de l'avant, à revivre". Elle poursuit : "Il y avait toujours une forme d'espoir derrière qui allait remettre les choses en place. Je me disais que ma vie ne pouvait pas se terminer comme cela". Et d'affirmer dans une belle leçon de vie : "J'ai tellement soif en la vie, que je sais que ça va continuer".



