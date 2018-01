Phishing : de faux mails de l'Assurance Maladie foisonnent sur internet

publié le 26/01/2018 à 18:10

La gendarmerie nationale appelle à la plus grande vigilance depuis qu'un mail frauduleux de l'Assurance-maladie (CPAM) se propage depuis quelques semaines, rapportent nos confrères du Républicain Lorrain.



Le courriel demande à l'assuré de lui fournir, entre autres, ses coordonnées bancaires. Or, il est utile de rappeler que la CPAM ne demande jamais à ses clients de telles informations par mail, à l'instar des impôts. Si c'est le cas, vous être probablement victime d'une tentative de phishing.

Contraction des mots "fishing" (pêche en français) et "phreaking" (terme désignant le piratage des lignes électroniques), le phishing est une technique dite de "hameçonnage" basée sur de faux courriels qui visent à collecter les données bancaires et / ou les mots de passe des clients. À partir de ces documents, les pirates peuvent ensuite se livrer à des usurpations d'identité et à des escroqueries.

#Phishing Alors que le @FIC_fr bat son plein, une arnaque sur le site de l'assurance maladie #ameli a été signalée ¿¿ Restez vigilants et ne donnez pas vos coordonnées bancaires ¿ #Cybersécurité pic.twitter.com/Ivocatsm4i — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 24 janvier 2018

Ces faux courriels se présentent souvent comme des mails envoyés par une source fiable, comme le Trésor public ou les banques. Trompées par l'expéditeur supposé, les victimes fournissent souvent elles-mêmes leurs propres données personnelles.



Une autre possibilité consiste à envoyer des SMS ou des mails malveillants en masse qui contiennent un lien permettant d'installer, sans le savoir, un logiciel pirate qui pourra récupérer les données personnelles des personnes ainsi trompées.



Dans le cas de l'arnaque aux faux mails de la CPAM, on peut s'apercevoir que l'adresse de réclamation ne correspond pas à celle d'un organisme officiel. Si vous pensez être victime de cette tentative de hameçonnage, vous pouvez faire un signalement sur ce site.