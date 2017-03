publié le 02/03/2017 à 05:00

Une histoire rocambolesque pour un dénouement heureux. Introuvable depuis mardi dernier, et son oubli dans un taxi parisien par François Bayrou, le téléphone de ce dernier a été retrouvé par la police, laquelle s'est orientée vers le maire socialiste d'une petite commune bretonne, tel que le rapporte Le Parisien.



Le jour suivant la perte de l'objet - un iPhone 7 -, le maire de Pau mandatait un collaborateur pour déposer plainte pour vol. Les enquêteurs débutaient alors leur travail d'investigation en questionnant la compagnie de taxi utilisée par le député centriste, Alpha Taxis, et celle-ci aiguillait les fonctionnaires vers le bon chauffeur.

Ce dernier expliquait alors avoir retrouvé une coque d'iPhone vide à la suite d'un appel du cabinet de François Bayrou. Surtout, il précisait n'avoir pris qu'un client après le président du MoDem. Coup de chance pour les enquêteurs, l'homme pris en charge par le chauffeur se trouvait être un abonné d'Alpha Taxis.

"Une affaire rondement menée"

Se présentant au commissariat du VII arrondissement, le client en question révélait être marin dans la marine marchande, brestois d'origine et maire d'une petite commune bretonne. Mais il expliquait aussi ne "pas avoir de téléphone portable de ce type en [sa] possession".



Finalement, l'élu socialiste se ravisait et expliquait avoir "trouvé le téléphone dans une de [ses] sacoches". Dubitatifs, les policiers questionnaient : "Pouvez vous expliquer comment le téléphone a pu arriver dans votre sacoche ?"



"Le téléphone aurait pu tomber dans mon sac", répondait alors l'intéressé, incapable, toutefois, de renseigner la manière dont la coque avait bien pu se détacher du téléphone.



Interrogé par Le Parisien, le collaborateur chargé de porter plainte au commissariat est finalement revenu sur cet heureux dénouement : "On a reçu un coup de fil du commissariat en fin d’après-midi. On a récupéré le téléphone. C’est une affaire rondement menée !"