Quand François Bayrou perd son téléphone dans un taxi parisien

publié le 01/03/2017 à 17:36

C'est un oubli fâcheux pour François Bayrou. Le président du MoDem a perdu son téléphone portable dans un taxi parisien, mardi 28 février, alors qu'il se rendait dans le quartier de l'Assemblée nationale et des ministères. Un oubli qui a eu lieu alors que le taxi déposait le maire de Pau rue de Grenelle, vers 23 heures. Celui-ci a rapidement réalisé cette perte et a alors appelé police secours. Un coup de fil accueilli avec humour par les fonctionnaires de police. "On a eu un appel hier soir (mardi, ndlr), disant 'Je suis François Bayrou. J'ai perdu mon téléphone portable'", raconte une source policière au Parisien. "Et moi, je suis la reine d'Angleterre", lui a répondu ironiquement un commissaire de police. "C’est vrai qu’on a d’abord cru à un appel farfelu, une blague !", reconnaît une source proche du dossier.



Après cet échec, François Bayrou a rappelé le lendemain matin pour confirmer la perte de son téléphone. Celui qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron il y a quelques jours envisageait de porter plainte, même s'il ne s'agit pas d'un vol. À l'heure actuelle, le chauffeur de taxi ne s'est pas manifesté. "Il ne s’en est peut-être pas encore aperçu", note la source.

En pleine campagne présidentielle, le contenu du téléphone de François Bayrou, notamment son carnet d'adresses, est jugé assez sensible, rappelle le Parisien. "On va essayer de le lui retrouver", confie dans un sourire une source policière.