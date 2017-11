publié le 10/11/2017 à 06:15

Cela fait plusieurs années que les femmes sont les plus nombreuses à vivre sous le seuil de pauvreté. Elles représentent environ 60% des adultes de nationalité française, et sont un peu plus de 50% parmi les adultes étrangers selon le rapport annuel du Secours Catholique publié jeudi 9 novembre.



D'après les conclusions du rapport, les femmes sont plus exposées à la précarité du fait d'un indice de fragilité plus élevé. Par ailleurs, cet indice a tendance à augmenter chez les personnes de nationalité française par rapport aux hommes, tandis que les hommes et les femmes étrangers ont un indice égal. Toutefois, les hommes sont souvent plus seuls que les femmes.

Ces dernières sont cependant plus vulnérables en termes économiques. Le nombre de femmes seules et mères isolées parmi les familles monoparentales est tout de même plus élevé. Elles représentent 40% des femmes françaises rencontrées par l'association et reflètent une augmentation récente des femmes seules. Elles sont en général plus âgées et ont des ressources et pensions de retraite plus faibles.



Aussi, il est constaté qu'il y a de plus en plus de familles de migrants, qui étaient auparavant en majorité des hommes. Désormais, la proportion des femmes a augmenté au sein des adultes étrangers, ce qui marque une féminisation progressive dans cette population. L’extrême pauvreté touche également de plus en plus de couples et de familles entières chez les étrangers.