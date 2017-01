ÉDITO - Miss Univers est donc française. Mais certaines associations féministes n'aiment toujours pas ces défilés qui affichent "sois belle et tais-toi" comme slogan.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 31/01/2017 à 11:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Il me semble que Donald Trump a réveillé les féministes qui, avouons-le, ne dormaient que d'un œil. À force d'insulter les femmes, il a radicalisé les positions à Washington ou à Paris", constate Pascal Praud. "L'affaire Polanski et le néo-combat pour l'IVG montrent que l'époque est sensible à ce thème, peut-être plus qu'il y a quinze ans", ajoute-t-il.



"Mais ne voyons pas du sexisme, du machisme, de la phallocratie partout : Miss Univers n'est qu'un concours de beauté qui a d'ailleurs son équivalent chez les hommes", poursuit le journaliste. "Nous sommes d'accord : la femme n'est pas un objet, ni une marchandise, ni un animal qu'on juge, qu'on note. Faut-il pour autant stopper ces concours de beauté ? Quelques associations féministes le réclament, elles n'ont pas tort. Regarder Miss Univers est dangereux pour la santé", conclut Pascal Praud.



Iris Mittenaere est devenue, lundi 30 janvier à Manille, la première Française sacrée Miss Univers depuis 1953, devançant en finale ses concurrentes haïtienne et colombienne. Au total, 86 jeunes femmes étaient en lice pour succéder à la Philippine Pia Alonzo Wurtzbach, qui avait été élue en décembre 2015 après une énorme bourde du présentateur américain Steve Harvey qui s'était trompé de lauréate devant des millions de téléspectateurs.