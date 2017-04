et Loïc Farge

publié le 25/04/2017 à 09:47

"Il existe une mythologie de la soirée présidentielle : la berline noire suivie par une nuée de motos et de caméras, la main qui salue à travers la vitre, le baiser à la compagne électorale - ici à Brigitte, sans laquelle Emmanuel Macron ne serait pas lui", explique Pascal Praud. "Sauf que la mise en scène est servie d'ordinaire au second tour : Emmanuel Macron a gagné, comme le Paris Saint-Germain au match aller face à Barcelone, il file tous gyrophares aux vents vers la Rotonde à travers ce Paris by night que découvrent les téléspectateurs une fois tous les cinq ans", poursuit-il.



"La Rotonde n'est pas le Fouquet's : la sole meunière y est moins chère (48 euros contre 80)", fait remarquer Pascal Praud. "Ce dimanche, aucun patron du CAC 40 n'était présent, mais Jacques Attali, le rebelle du système, le hooligan de la finance, était là", constate-t-il.

"Il y a quelque chose de malhonnête à comparer la pompe de la soirée Fouquet's avec l'improvisation du moment Rotonde", prévient le journaliste. "Il n'empêche, c'était une faute de goût. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens", conclut-il.