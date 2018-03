publié le 26/06/2016 à 12:32







Parviendra-t-on un jour au non cumul des mandats ? C'est la première question posée par Christian. Après un sujet politique, place à un sujet de société : l'obésité. Elle touche de plus en plus d'individus dans le monde, et à ce sujet, Valérie interroge Philippe Bouvard : La chirurgie est-elle le meilleur remède contre l'obésité ? Pour conclure ces questions d'auditeurs, Laurence questionne Philippe sur le volume sonore des publicités : Les annonceurs publicitaires pensent-ils que nous sommes tous sourds ?

Lecture dominicale : Iman Bassalah - La vie sexuelle des écrivains

Si la plume érotisée d'un Houellebecq, d’une Angot ou d’une Despentes fait aujourd’hui s’envoler les tirages, qui imagine Alphonse Daudet, l’auteur des Lettres de mon moulin, raconter à Flaubert, lors d’un dîner chez Zola : « Il me faut pour jouir, contre ma chair, la chair de deux femmes, l’une que je manie et l’autre qui mange le derrière de celle que je tripote » ?

Mystérieuse, sulfureuse, fantasmée ou exacerbée, la sexualité des écrivains, a fortiori des plus grands, a longtemps été interdite, censurée voire niée, la figure du génie créateur imposant à tous l’image d’un être soumettant toute sa vie et ses forces à la seule littérature. Pourtant…

Elles s’appellent Colette, Duras, de La Fayette ou George Sand. Ils s’appellent Hugo, Simenon, de La Fontaine ou Proust. À travers leurs passions sensuelles, leurs désirs et leurs fantasmes, Iman Bassalah nous offre un portrait intime inédit, parfois sulfureux, toujours passionnant, de ces grands auteurs de langue française. La sexualité de ces femmes et de ces hommes nous raconte beaucoup de leur histoire, de leur temps, de leur style, de leurs failles… et bien sûr de leurs destins d’écrivains.



Les petites nouvelles...

Dans la presse de cette semaine, Philippe nous parle entre autre du déficiti de 2 millions d'euros de l'ENA, des vaches laitières qui seraient déprimées par...la pluie, et de cette femme à barbe venue d'Angleterre qui reçoit trois demandes en mariage par jour.

Le regard de Philippe Chevallier...

Philippe Chevallier nous propose avec humour, diverses solutions pour manifester !

