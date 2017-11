et Sarah Belien

publié le 22/11/2017 à 21:09

C'est une histoire assez cocasse. Samedi 18 novembre, un fonctionnaire, inspecteur général de la police nationale, a constaté que l'eau était coupée de son immeuble situé dans le XVe arrondissement de Paris. Le policier a donc fait appel à ses hommes pour jouer les plombiers.



Selon sa femme, c'est parce qu'il n'a pas pu prendre sa douche qu'il a demandé l'intervention des forces de l'ordre. La coupure a été provoquée par une fuite dans l'appartement voisin. La gardienne avait donc dû couper toute l’alimentation en eau du bâtiment.

Les pompiers avaient refusé d'intervenir car cette coupure d'eau ne représentait aucun danger. Le directeur adjoint a eu une "réaction disproportionnée", selon Yvan Assioma, secrétaire régional du syndicat de la police Alliance, auteur d'un tract, qui en appelle à l'abolition des privilèges dans les hautes sphères de la police.



"Tous nos collègues sur le XVe arrondissement n'ont pas de véhicules, des missions supplémentaires et là, ce week-end, je dirai que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder la douche, si je peux me permettre, avec une mission qui n'est pas du tout une mission de police", s'indigne Yvan Assioma.



Au final, les trois policiers dépêchés sur place n'ont pas réussi à stopper la fuite dans l'appartement en question. La situation n'a été rétablie que bien plus tard en fin de soirée sans aucune aide des forces de l'ordre.