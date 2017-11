publié le 22/11/2017 à 15:41

Nous sommes à Marseille, quand un soupirant un peu trop ambitieux déclenche une intervention de police. Le prétendant avait prévu un scénario grandiose pour demander la main de sa dulcinée. Dimanche soir, sans doute pour porter l'amour au firmament, il entraîne la jeune femme dans l'escalade d'une grue de chantier. Son plan secret : se dévoiler une fois au sommet, face à la vue imprenable sur la cité phocéenne.



Mais le romantisme ne peut pas tout prévoir. Et notamment le spectacle de Dieudonné, qui se joue au Dôme, à quelques encablures en contrebas. Les policiers sont déployés en nombre, c'est habituel pour les représentations de l'humoriste controversé. Et plusieurs d'entre eux repèrent très vite le couple en pleine ascension. Période d'attentats oblige, les fonctionnaires pensent à des tireurs allant se mettre en place. Alerte et intervention. Les policiers demandent aux apprentis alpinistes de descendre : contrôle, fouilles...

Le couple finit par convaincre les policiers. À tel point d'ailleurs qu'ils les laissent remonter. "On a gâché l'ambiance", regrette un des agents. Peut-être pas tant que cela finalement, car la jeune femme a dit oui.