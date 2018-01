Paris : un homme meurt poignardé à la station de métro Châtelet

publié le 13/01/2018 à 05:42

Un drame en plein cœur de Paris. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été tué à la station de métro Châtelet dans le 1er arrondissement, ce vendredi 12 janvier aux alentours de 18h30, révèle BFMTV. Mortellement blessé au couteau, il aurait reçu deux coups : l'un au niveau du thorax, et l'autre au niveau du flanc. Selon BFMTV, c'est à l'issue d'une dispute entre le meurtrier et sa victime que se seraient produits les faits.



Selon LCI, une personne a été interpellée par le Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR), également appelée "sûreté RATP". Mais selon la chaîne, un autre individu serait toujours en fuite. Des membres de la police judiciaire ont été dépêchés sur les lieux, peu après les faits. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances qui ont conduit à cet homicide.

Très forte présence militaire et policière à #Châtelet où un périmètre de sécurité a été mis en place. La police refuse de parler. Certains passants évoquent "un jeune homme poignardé". On ignore pourquoi. Il semble y avoir un corps sans vie sous la bâche dorée. pic.twitter.com/XoQmoRFJ3S — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) 12 janvier 2018