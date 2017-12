et AFP

publié le 16/12/2017 à 18:09

Macabre découverte. Un corps démembré a été retrouvé samedi 16 décembre au bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris. Une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Paris, a-t-on appris de sources policière et judiciaire.



Le corps, dont il n'était pas possible dans l'immédiat de préciser le sexe, a été retrouvé en milieu de journée, a indiqué la préfecture de police, confirmant une information du Parisien. À l’origine, c’est un promeneur qui l’aurait découvert. Rapidement, les forces de l’ordre se sont rendues sur place pour procéder aux premières constatations.



Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat, et l'a confiée à la brigade criminelle. Début juin, le cadavre d'une femme portant des traces de coups de couteau avait également été découvert au Bois de Boulogne. C’est un lieu connu notamment pour la prostitution nocturne.