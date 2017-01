Le bateau, nouveau transport en commun des parisiens ?

À partir du 17 janvier, les parisiens détenteurs d'un pass Navigo profiteront d'un tarif préférentiel pour utiliser les Batobus, ces navettes qui traversent la Seine.

par Léa Stassinet publié le 09/01/2017 à 11:19

Et si vous alliez au travail en bateau ? L'idée a de quoi faire sourire mais deviendra peut-être une généralité à partir du 17 janvier. À partir de ce jour-là, les détenteurs d'un pass Navigo pourront emprunter les navettes Batobus à un tarif annuel de 40 euros, au lieu de 60 actuellement, a annoncé dimanche 8 janvier Valérie Pécresse.



La présidente de la région Ile-de-France a présenté cette mesure comme une alternative à la fermeture à la circulation des voies sur berges, voulue par Anne Hidalgo. Cette initiative "agréable et moins polluante" selon Valérie Pécresse permettra aux parisiens qui le souhaitent de voguer dans Paris grâce aux 9 stations desservies par la compagnie Batobus. Ils pourront par exemple rallier Beaugrenelle au Jardin des Plantes par la Seine, en un peu plus d'une heure.



La présidente de la région, qui souhaite améliorer l'offre de transport public fluvial lancera le 11 janvier prochain une grande étude sur le sujet, pour mesurer son efficacité. Les résultats sont attendus avant l'été. Valérie Pécresse, qui est aussi présidente du Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) planche également sur un projet appelé "Smart Navigo", un service en ligne disponible sur smartphone qui permettra aux usagers d'emprunter tous les moyens de transport franciliens, ainsi que le vélo et le covoiturage. Une façon de dématérialiser le traditionnel ticket de métro, qui "sera supprimé à l'horizon 2021", selon la présidente de la région.