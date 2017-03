publié le 13/03/2017 à 07:28

La mairie de Paris, lors du prochain conseil de la capitale à la fin du mois de mars, va proposer dix nouvelles mesures pour améliorer la propreté dans les rues. Qu'on y habite ou qu'on y passe simplement en tant que touriste, on constate sans doute le manque de propreté de la capitale française. Mao Peninou, adjoint au maire de Paris en charge de la propreté, détaille ces nouvelles mesures au micro de RTL.



Ces nouvelles mesures se divisent en trois actes : "Renforcer et adapter nos services, mobiliser nos partenaires - ceux qui travaillent sur l'espace public à Paris - et mobiliser les Parisiens et tous ceux qui viennent à Paris." Ainsi, les cendriers de rue seront multipliés : "On a déjà déployé 30.000 corbeilles de rue qui ont des cendriers intégrés, mais nous travaillons avec nos partenaires pour qu'il y en ait devant toutes les universités, les stations de métro, les magasins, les immeubles de bureau, etc."

Cent nouveaux éboueurs seront embauchés et 22 millions d'euros sont consacrés à la modernisation du matériel. L'accent sera également mis sur la responsabilisation des Parisiens dans le cadre de ces nouvelles mesures, en commençant la sensibilisation dès le plus jeune âge avec la diffusion de mallettes pédagogiques dans les écoles. Des conférences citoyennes seront par ailleurs organisées. La répression sera également renforcée avec près de 3.500 agents d'ici 2018 (contre un peu moins de 2.000 aujourd'hui), "qui vont verbaliser à 68 euros pour un jet de mégot ou une crotte de chien, voire plus quand il s'agit de dépôt sauvage."