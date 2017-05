et AFP

publié le 09/05/2017 à 00:37

Une "intervention" policière était en cours à Paris à la gare du Nord (Xe arrondissement), mardi 9 mai, pour procéder à des "vérifications", a annoncé la préfecture de police. "#GareduNord Intervention des services de police pour vérifications" a tweeté la préfecture un peu après minuit. "Une levée de doute est en cours", a indiqué la préfecture de police à l'AFP.



Aucune précision n'était donnée dans l'immédiat sur la nature exacte de cette intervention, ni sur l'état du trafic ou une éventuelle évacuation des lieux.

Des témoignages sur Twitter faisaient état d'un déploiement policier important, certains policiers étant équipé de gilet pare-balles et de l'arrivée d'un véhicule présenté comme appartenant à la BRI (Brigade de recherche et d'intervention).



Plus d'informations à venir sur RTL.fr ...

#GareduNord Intervention des services de police pour vérifications — Préfecture de police (@prefpolice) 8 mai 2017

Paris - Évacuation de la Gare du Nord, gros dispositif sur Place et arrivée à l'instant de la BRI. pic.twitter.com/TMceSIJwIn — Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 mai 2017