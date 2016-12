Le coup de folie de l'agresseur pourrait partir d'une altercation futile pour une place assise.

Crédit : POUZET/SIPA Un noctilien circule à Paris (illustration)

par Eléanor Douet publié le 23/12/2016 à 22:06

20 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une scène horrible à laquelle ont assisté plusieurs passagers d'un bus de nuit, vendredi 23 décembre au petit matin. Vers 3 heures du matin, un passager du Noctilien 43, reliant la gare de l'Est à Sarcelles, s'est jeté sur son voisin et l'a frappé à dix reprises avec un couteau, rapporte le journal le Parisien. L'agresseur a quitté le bus, devant des passagers choqués, avant d'être rattrapé, quelques minutes après, par les policiers du service régional des transports (SRT, en service dans le secteur. L'homme âgé de 37 ans, en état d'ivresse avancé, a été identifié par plusieurs témoins et placé en garde à vue différée. Il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs.



La victime est un Érythréen âgé de 29 ans domicilié dans une association d’aide au demandeur d’asile de Saône-et-Loire. Il a été très grièvement blessé, selon le Parisien qui précise qu'il est entre la vie et la mort à la Pitié Salpêtrière.



Selon plusieurs témoignages, le coup de folie pourrait venir d'une altercation futile pour une place assise dans le bus de nuit. Le machiniste du Noctilien, en état de choc après la bagarre dans son véhicule, a cessé son service. Le parquet a confié la suite de l’enquête "pour tentative d’homicide volontaire", au service de police régionale des transports.