Trois jeune gendarmes ont trouvé la mort et trois autres personnes ont été grièvement blessées vendredi 23 décembre à Berneuil en Bray dans un accident de la route.

Crédit : MYCHELE DANIAU / AFP Une patrouille de gendarmerie (illustration)

31 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Drame dans le département de l'Oise. Trois gendarmes ont trouvé la mort dans un accident de la route vendredi 23 décembre vers 18 heures 30. Il s'agit de deux jeunes gendarmes de 18 ans, adjoints volontaires et d'un troisième, sous-officier, âgé de 26 ans. Il n'y avait personne d'autre dans la voiture de gendarmerie. Selon les pompiers, l'accident a eu lieu sur la D2 entre Auneuil et Berneuil-en-Bray, au sud de Beauvais. Leur véhicule de gendarmerie serait entré en collision avec une camionnette dans laquelle se trouvait trois passagers, a-t-on appris d'une source policière.



Les trois personnes qui se trouvaient dans la camionnette impliquée dans l'accident se sont retrouvées coincées dans le véhicule. Celles-ci seraient grièvement blessées au niveau des jambes. "Elles ont été transportées CHR d'Amiens", a indiqué la préfecture à l'AFP. Pour l'instant la police n'a donné aucune information sur les causes ou les raisons du tragique accident. Selon une source policière, un troisième véhicule a "percuté la camionnette au moment du choc, mais la personne est indemne", a ajouté la préfecture. Une dizaine de voitures de pompiers étaient toujours sur place dans la soirée de vendredi.