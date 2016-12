À Poitiers, le gérant d'un bar-tabac et deux de ses clients ont réussi à maîtriser un voleur qui avait fait irruption armé dans l'établissement.

22/12/2016

L'histoire est insolite. Alors qu'il travaillait dans son établissement, le gérant d'un bar-tabac de Poitiers a vu un braqueur faire irruption dans la boutique. L'homme, armé d'un pistolet, a pourtant pu être maîtrisé par le gérant aidé de deux de ses clients présents. Ils l'ont alors ligoté avec du scotch afin de pouvoir le livrer à la police.



Âgé de 20 ans, le voleur est entré jeudi 22 décembre aux alentours de 8h30 dans le magasin. "On ne voyait que les yeux", a confié le gérant du bar-tabac Guy Delaunay à l'Agence France Presse. "Il s'est rué vers moi, sans rien dire ni demander [...] Il a voulu me frapper avec son arme et là, je lui suis rentré dedans". Pendant l'altercation, les deux hommes sont tombés au sol, ce qui a permis à deux clients d'intervenir pour immobiliser le jeune voleur.



"En attendant que la police arrive, on lui a saucissonné les jambes avec du scotch", a détaillé Guy Delaunay. Placé en garde à vue, il s'est avéré que l'arme détenue par le jeune homme était en fait une réplique d'un pistolet de calibre 11.43, a expliqué une source policière.