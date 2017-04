Jean-Michel Jarre en concert en Israël pour sauver la mer Morte

publié le 06/04/2017 à 20:42

Le rendez-vous promet d'être hors-norme dans un cadre simplement exceptionnel. Les rives desséchées de la mer Morte devraient résonner de musique électronique et s'illuminer d'effets spéciaux dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est du moins la mission de Jean-Michel Jarre, qui veut éveiller les consciences globales au danger couru par cette merveille naturelle. Au micro de RTL, le compositeur français de 68 ans raconte : "Le lieu est absolument extraordinaire, parmi les plus beaux lieux de la planète. Mais ce lieu est en grand danger. Je ne suis ni un homme politique, ni un scientifique mais en tant que musicien, on sait faire du bruit pour attirer l'attention de la communauté internationale".



Ce concert, qui s'inscrit dans la lignée de sa tournée internationale, demeure malgré tout très particulier pour l'artiste. "Le concert est organisé sous le haut patronage de l'Unesco, l'idée est de faire en sorte que la mer Morte soit classée au patrimoine mondial. C'est assez compliqué, ce n'est pas une situation facile à régler mais le fait de s'y pencher est urgent", assure-t-il rappelant un contexte international guère favorable.

Plusieurs espaces ont été aménagés pour les spectateurs sur l'un des sites les plus remarquables de la région, au pied de la citadelle de Massada, haut lieu de la mémoire juive juché au sommet d'un plateau rocheux et dominant la mer Morte et le désert environnant. Jean-Michel Jarre fera deux apparitions sur scène. La première, entre 23 heures et 1 heures, la seconde vers 4 heures. "J'ai convié un certain nombre d'artistes et de DJ de la scène électronique locale", précise la star française. Parmi les artistes invités, le duo israélien Astral Projection, le DJ canadien Marco Grenier, ou encore le célèbre DJ Ravin.

Il faut se lever pour résister de manière dynamique Jean-Michel Jarre Partager la citation





Une manière aussi pour la star française de s'ériger contre Donald Trump. "Il me préoccupe comme n'importe quel citoyen de la planète, il faut organiser la résistance (...) Il faut se lever pour résister de manière dynamique, c'est le rôle des artistes", lance-t-il critiquant malgré tout "l'échec" du président américain depuis son arrivée à la Maison Blanche.



Jean-Michel Jarre, très prolifique avec trois albums en un an et demi, est un habitué des super-productions musicales en extérieur mêlant musique électronique, jeux de laser et pyrotechnie. Il avait rassemblé 2,5 millions de personnes lors d'un concert à Paris à l'occasion de la fête nationale en 1990, puis 3,5 millions à Moscou en 1997.