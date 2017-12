publié le 08/12/2017 à 07:13

Patrick Jeantet, directeur général de SNCF Réseau, avait jusqu'à aujourd'hui, vendredi 8 décembre, pour faire des propositions afin d'éviter une nouvelle panne. Il avait été reçu par la Ministre des Transports, Elizabeth Borne, au lendemain de la panne du 2 décembre qui avait touché la gare Montparnasse à Paris.



Un grand ménage se prépare à la tête de SNCF Réseau, avec notamment le départ de plusieurs cadres. Le directeur des infrastructures en Île-de-France serait sur la sellette. Ces mises à l'écart seront doublées d'une réorganisation des chantiers. Objectif : simplifier et renforcer le pilotage des travaux au lieu d'avoir un éparpillement des responsabilités. Cela passerait sur le terrain par une meilleure coordination entre les différents intervenants et davantage de fluidité entre la maîtrise d'oeuvre et l’ingénierie.



SNCF Réseau devrait aussi s’engager à mieux sécuriser les chantiers en amont et en aval, c'est-à-dire, prendre le temps nécessaire pour bien préparer les travaux et mieux contrôler la maîtrise du trafic. Le but est d'essayer d'éviter de tout faire dans le temps le plus court.



Du côté de SNCF Mobilités, c'est-à-dire Guillaume Pépy, le travail est axé sur une amélioration de l'information des voyageurs. Des idées sont cherchées auprès de start-up partenaires. Cela ne débouchera pas sur des solutions avant plusieurs semaines.