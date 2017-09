publié le 11/09/2017 à 07:57

Le bilan n'est toujours pas définitif. Quatre jours après le passage de l'ouragan Irma, Saint-Barthélémy et Saint-Martin pansent leurs plaies alors que les deux îles ont été fortement détruites. Des dégâts que pourront constater Emmanuel Macron dès mardi 12 septembre. À ses côtés, la ministre de la Santé Agnès Buzyn. "J'accompagne Emmanuel Macron, avec des équipes de secours et beaucoup de matériels qui vont permettre d'accroître la possibilité de sauver des gens", explique-t-elle au micro de RTL.



À l'heure actuelle, "nous sommes à 11 ou 12 décès, mais on va être prudent", annonce-t-elle alors que le bilan n'est "pas encore définitif". "La priorité des 24 premières heures a été de dégager des corps et de prendre en charge les blessés. Il n'y a eu aucun décès après la catastrophe", tempère Agnès Buzyn.

Une manière pour elle de répondre à la polémique alors que le gouvernement est la cible de nombreuses critiques. Invité du Grand Jury dimanche 10 septembre, Éric Ciotti a notamment réclamé l'ouverture d'une enquête parlementaire évoquant une "défaillance de l'État" sur la gestion et l'anticipation de l'ouragan Irma. "Beaucoup de choses ont été prépositionnées pour que les forces puissent intervenir (...) C'est ce que j'appelle de la politique politicienne", critique-t-elle.