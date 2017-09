publié le 10/09/2017 à 08:34

La décision a été prise tard samedi 9 septembre au soir, à l'issue d'une réunion entre les autorités françaises et Air France. Tous les vols de la compagnie qui arriveront de Pointe-à-Pitre directement ou en passant par Cayenne ou Fort-de-France coûteront autour de 300 euros jusqu'au 19 septembre. Le site Internet ne l'affiche pas encore mais le service téléphonique et les guichets dans les aéroports ont reçu la consigne. Cela concernera environ trois vols par jour. La compagnie appelle cela les "tarifs rapatriement".



Bien que l'ouragan José se soit montré beaucoup moins dévastateur que ne le craignaient les habitants des Antilles, ils sont encore nombreux à tenter de rejoindre la métropole. Les compagnies françaises qui reviennent des Antilles ont été prises d'assaut au cours du week-end. On s'est rué sur les dernières places à destination de Paris dans tous les vols Air France ou XL Airways. Quitte à faire plus de 30 heures de voyage avec des escales.

Personne ne peut dire encore combien de personnes vont chercher à rejoindre la métropole dans les prochains jours. Air France réfléchit à affréter un vol supplémentaire mercredi 13 septembre. L'armée a également été sollicitée pour organiser le rapatriement de 250 personnes la nuit dernière, en plus des vols réguliers.