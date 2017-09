publié le 10/09/2017 à 07:02

Après avoir causé d'importants dégâts à Cuba, Irma continue sa course folle vers la Floride ce dimanche 10 septembre. En prévision de son passage programmé ce dimanche matin, 6,3 millions de Floridiens ont reçu l'ordre d'évacuer les secteurs menacés. Des bus scolaires ont aidé à l'évacuation et plus de 54.000 habitants ont déjà trouvé refuge dans les abris pour se protéger de l'ouragan. Les évacués ont été hébergés dans des centres d'accueil choisis pour la robustesse des bâtiments et leur éloignement du bord de mer.



Concernant l'ouragan José, il s'est quant à lui éloigné des Petites Antilles qu'il menaçait. Des journalistes de l'AFP présents sur place ont confirmé que les deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avaient été épargnées. "Il n'y a même plus un nuage", a dit l'une d'elle. S'il reste puissant, avec des rafales de vent atteignent désormais des pointes à 230 km/h, l'ouragan devrait faiblir en intensité à compter de dimanche et jusqu'à lundi, précise le centre américain de veille cyclonique. Confusion, désarroi et tensions régnaient toutefois chez les habitants de Saint-Martin après le passage d'Irma.



Un chaos profitant aux pilleurs, qui se sont rués dans les magasins pour emporter frigos ou téléviseurs. En raison de ces nombreux pillages constatés à la suite du passage d'Irma dans les Antilles, le président Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée de renforts "d'ici quelques jours" ce samedi : 240 gendarmes supplémentaires, une quarantaine de membres du GIGN et du GIPN et des renforts du 33¿ RIMA sont attendus.

Suivez l'évolution de la situation

8h10 - La préfecture de Guadeloupe a annoncé sur son compte Twitter avoir envoyé des vivres, de l'eau et du carburant à destination de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

1036 t. d'eau, 85 t. de nourriture et 58 m3 de carburant sont partis de #Guadeloupe malgré la menace de JOSE. https://t.co/f7IuJh9EBF pic.twitter.com/Oz0OjPnjUl — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 10 septembre 2017

7h55 - En Floride, des vents très violents et une mer déchaînée commencent à battre l'extrême sud de l'état américain. Selon les prévisions, Irma doit se renforcer en se rapprochant des côtes. L'ouragan devrait repasser en catégorie 4 avec des vents de plus de 240 km/h.



07h00 - En raison des pillages et violences constatés à Saint-Martin et Saint-Barthélémy après le passage d'Irma, Emmanuel Macron a annoncé l'arrivée de renforts d'ici quelques jours. 240 gendarmes supplémentaires, une quarantaine de membres du GIGN et du GIPN ainsi que des renforts du 33ème RIMA devraient rejoindre les Antilles françaises.

240 gendarmes supplémentaires, une 40aine de membres du GIGN et du GIPN et des renforts du 33¿ RIMA sur place d'ici quelques jours. https://t.co/xzFHdMzNCk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 9 septembre 2017