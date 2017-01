La thèse d'un suicide ou d'une disparition volontaire a été évacuée par les enquêteurs pour privilégier un enlèvement avec séquestration.

> Japonaise disparue à Besançon une enquête pour assassinat ouverte Crédit Image : ERIC PIERMONT / AFP Crédit Média : Samuel Goldschmidt

par Samuel Goldschmidt , Ludovic Galtier publié le 03/01/2017 à 21:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Elle s'appelait Narumi, elle avait 21 ans. Cette Japonaise était venue étudier les langues à Besançon. La jeune femme est portée disparue depuis début décembre. Des traces rouges ont été retrouvées sur le seuil de sa résidence universitaire. Son ancien petit ami est activement recherché. Le corps de la jeune femme n'a pas été retrouvé mais une enquête est ouverte pour assassinat. Elle a été vue vivante pour la dernière fois le 4 décembre dernier entre 22h et 23h autour de sa résidence. Sa disparition est signalée à la police de Besançon le 13 décembre par son université.



Heureuse, pleine de vie, Narumi donnait très régulièrement des nouvelles à ses parents au Japon. La thèse d'un suicide ou d'une disparition volontaire a rapidement été évacuée par les enquêteurs pour privilégier un enlèvement avec séquestration grâce à une information. "La famille de Narumi et ses proches avaient rapidement évoqué la personnalité envahissante et inquiétante de son ancien petit ami d'origine chilienne, qu'elle avait connu au Japon, et avec lequel, elle avait eu une relation qui s'était achevée par une rupture, a annoncé la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot ce mardi 3 janvier. L'enquête permettait d'établir que celui-ci s'était rendu en France, plus singulièrement à Besançon, et qu'il y était présent au moment de la disparition de Narumi."



Les soupçons sont lourds : des mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés, sans résultat encore. Le suspect est pour l'instant introuvable et les médias japonais suivent en nombre cette affaire qui se déroule sur trois continents.