Donald Trump a tenu une conférence de presse, ce mercredi 11 janvier, où il juge "scandaleux que les agences de renseignements aient permis (la publication) d'une information, qui s'est révélée être erronée et fausse".

par Philippe Corbé , Marie-Pierre Haddad publié le 11/01/2017 à 20:11

Rarement une conférence de presse avait été aussi attendue. il s'agit de la première prestation pour Donald Trump dans un moment de grand embarras. Selon plusieurs médias, les services secrets américains ont la preuve que Moscou détient des informations hautement compromettantes pour le président élu. En l'occurrence, une vidéo tournée clandestinement dans un hôtel de Moscou en 2013. On y verrait Donald Trump en compagnie de prostitués à qui il demande d'uriner sur le lit car le couple Obama y ont dormi peu de temps auparavant.



Sans surprise, Donald Trump s'est défendu bec et ongle. Il compare ces accusations qui le visent aux pratiques de l'Allemagne nazie et balaye fermement ces fuites d'éléments rédigés par les services des renseignements américains. "Je pense que c'est scandaleux, scandaleux, que les agences de renseignements aient permis (la publication) d'une information, qui s'est révélée être erronée et fausse". Il ajoute que cette scène glauque n'aurait jamais pu arriver car il est germaphobe. Donald Trump reconnaît pour la première fois que la Russie est à l'origine du piratage du parti Démocrate. Il affirme que si Vladimir Poutine l'apprécie, c'est un atout.





Le président élu a aussi ajouté : "Nous allons créer des emplois. J'ai dit que j'allais être le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le pense vraiment (...) Nous avons eu des nouvelles fantastiques au cours des deux dernières semaines. J'ai été très actif du point de vue économique pour notre pays", a relevé Donald Trump, précisant que "beaucoup de groupes automobiles vont s'installer" aux États-Unis. Il ajoute : "de grandes nouvelles vont être annoncées dans les deux prochaines semaines de groupes qui vont construire dans le Midwest (...) Il y a une atmosphère fantastique en ce moment, une atmosphère que beaucoup de gens me disent n'avoir jamais vue auparavant".