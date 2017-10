publié le 17/10/2017 à 11:02

Le voleur se cachait dans la valise. Deux complices, au numéro bien rodé, ont été condamnés à plusieurs mois de prison ferme, lundi 16 octobre. Arrêtés trois jours plus tôt, les hommes détroussaient les voyageurs de la ligne de car entre la Porte Maillot à Paris et l'aéroport de Beauvais (Oise), d'où partent de nombreux vols à bas coût. Depuis plusieurs semaines, les voyageurs de cette ligne ne comprenaient pas comment leurs valises se vidaient de leurs objets de valeur au court des 1h25 de voyage. Le mystère du coffre infernal.



En réalité, un des hommes se dissimulait dans la soute des cars. Aucune trace du malfaiteur, jusqu'à ce qu'un chauffeur aperçoive un gros sac marron se trémousser légèrement. Ce n'est pas un enfant qui s'y cachait, mais bien un adulte d'une quarantaine d'années, mesurant 1m65 pour 60 kilos. Petit gabarit spécialement entraîné pour ce numéro de contorsionnisme.

À Paris, un complice le plaçait en soute, au-dessus des autres bagages, se faisant passer pour un voyageur lambda. En route, le contorsionniste ouvrait la fermeture de son sac en tirant sur un lacet et inspectait le contenu de toutes les valises en rampant avec une lampe frontale et en prenant bien soin de refermer les bagages.



Jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel, ils ont été condamnés à huit mois de prison ferme (pour celui qui se mettait dans la valise) et douze mois de prison ferme pour son complice, et ont été tous deux écroués, a indiqué le parquet de Beauvais. Les deux hommes, âgés d'une quarantaine d'années, étaient déjà connus des services de police pour des faits de vol. L'un était sorti de prison le 2 octobre et l'autre était recherché pour une peine de six mois de prison à la suite d'affaires de vol.