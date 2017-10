publié le 16/10/2017 à 18:23

Le corps d'un homme de 22 ans a été retrouvé ce lundi 16 octobre dans l'enceinte d'une école élémentaire de la ville de Bergerac (Dordogne). Selon France 3 régions, il avait braqué une clinique vétérinaire deux jours plus tôt, le samedi 14 octobre. Il avait emporté un puissant anesthésiant servant à euthanasier les animaux.



Samedi 14 octobre, un gendarme de la ville alerte les autorités car son fils a pris la fuite avec son arme de service. Le jeune homme de 22 ans s'est servi de l'arme pour obtenir un puissant anesthésiant et se faire expliquer la procédure pour l'utiliser. Les forces de l'ordre n'ont pas perdu de temps et un dispositif exceptionnel a rapidement été mis en place : un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a survolé la zone de Bergerac et ses alentours durant la nuit du samedi 14 au dimanche 15 octobre.

Le survol de la ville ayant été un échec pour les policiers, une battue a été lancée dans la journée de dimanche. Organisée conjointement par la gendarmerie, la police nationale et la police municipale, elle s'est aussi révélée être un échec, toujours selon France 3.



Son corps n'est retrouvé que le lendemain, lundi 16 octobre, à l'ouverture de l'école de Vaures. L'établissement fermé lundi, rouvrira mardi 17 octobre. Le maire de Bergerac, Daniel Garrigues, a affirmé au média régional, qu'il s'agissait d'un "jeune homme dépressif, qui vivait depuis peu sur Bergerac". Selon les dires du maire, le jeune homme avait "fait part de ses intentions suicidaires lors du braquage du centre vétérinaire".