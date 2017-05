publié le 12/05/2017 à 14:22

Une mesure qui fait polémique. Arnaud Dumontier, le maire LR de Pont-Sainte-Maxence (Oise), a décidé de signaler aux services départementaux qui distribuent le RSA les personnes qui s’alcoolisent sur la voie publique. Un individu vient ainsi de voir son allocation suspendue à hauteur de 80 % pendant trois mois.



Au micro de RTL, Arnaud Dumontier insiste sur les efforts déployés pour venir en aide à cette personne : "On s’est très largement mobilisés avec les services de l’État, les services du Conseil départemental pour d’abord trouver une solution d’accompagnement social. Je l’ai rencontré à plusieurs reprises et je lui ai proposé une cure de désintoxication (…) Je lui avais proposé un emploi aidé dans les services de Pont-Sainte-Maxence et je lui avais proposé un logement (…)". Une main tendue qui, comme il le rapporte, n’a rien donné : "Cette personne y a passé trois semaines, elle est sortie un dimanche et le lundi lorsque je l’ai rencontrée elle était ivre et elle continuait avec sa demi-douzaine d’acolytes à s’abreuver massivement dans les rues de Pont-Sainte-Maxence, avec tous les troubles que cela crée."

"La police de Pont-Sainte-Maxence, entre janvier 2016 et mars 2017, a dressé 49 mains courantes à l’encontre de cet individu", poursuit le maire. Il affirme que les commerçants se plaignent de perdre des clients et que les habitants ont peur de cette personne et de ses "acolytes". "Les plaintes sont quotidiennes", s’agace-t-il. Comment l’individu concerné va-t-il réussir à subvenir à ses propres besoins ? "À un moment, ce n’est plus mon problème", estime Arnaud Dumontier, qui explique que d’autres signalements concernant d’autres personnes "sont partis".