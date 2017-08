publié le 23/08/2017 à 09:14

Anissa Belaïz a le sourire aux lèvres. Depuis la fin juillet et après six mois de musculation et de tests de son orthèse au centre de rééducation, elle peut enfin se tenir debout, toute seule et marcher à l’aide de ses béquilles chez elle ou dans les rues de Beauvais. Et cela, cette jeune maman le doit à sa farouche volonté, mais aussi à une orthèse spécialement conçue par Florian Ferrando, un orthoprothésiste de l’Oise qui lui a fabriqué un appareillage sur mesure qu’elle enfile dès lors qu’elle souhaite quitter son fauteuil roulant.



"Sincèrement, après quatorze ans passés dans un fauteuil, je n’y croyais plus. Mais c’est un véritable bonheur", explique Anissa, paraplégique depuis un jour d’octobre 2001. Ce soir-là, pour échapper à un incendie qui ravage son appartement, elle fut contrainte de sauter du huitième étage sur un tapis tendu par des voisins.

"Je suis déjà une miraculée, mais aujourd’hui, je lui encore plus même si les médecins m’ont dit que cela prendrait un peu de temps pour que mon corps et mon esprit s’adaptent à cette nouvelle marche. Mais en attendant, c’est magnifique."

Je sais qu'avec cet appareillage, on me perçoit différemment. Anissa Belaïz





L’orthèse qu’elle enfile pour marcher est faite de polyéthylène et d’alu. Elle est équipée d’un corset et d’un balancier qui à chaque fois qu’elle donne une impulsion d’épaule permet de faire balancer ses jambes. Un appareillage qui ne pèse que cinq kilos et qui a coûté un peu plus de 7.000 euros.



"Aujourd’hui, je sais qu’avec cet appareillage, on me perçoit différemment, même mes enfants ne me voient plus comme une personne handicapée", reprend-elle. "Je n’ai plus d’obstacles devant moi alors que je suis paraplégique. Rien ne m’arrête et ça change le regard des autres, ça change la vie, c’est une autre vie."



Encore en période de "rodage", Anissa souhaite maintenant mener un nouveau combat et créer une association pour les autres paraplégiques, qui comme elle, ont cette formidable volonté de vouloir remarcher un jour.