Oise : 1.600 personnes rendent hommage à Alicia, brûlée par une voisine

publié le 02/04/2017 à 23:58

Ils auront été émus par le drame. Dimanche 2 avril, à Auneuil (Oise), quelque 1.600 personnes ont participé à une marche de soutien à Alicia, une fillette de trois ans grièvement brûlée par une voisine, et à sa mère, également brûlée gravement en sauvant son enfant, tel que le précise la préfecture du département.



"La marche a duré environ une heure, il y a eu beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de silences", a déclaré Robert Christiaens, le maire de cette commune de 3.000 habitants. En tête du cortège, qui est parti de l'école où était scolarisée la fillette, une banderole disait "Soutien pour Mélanie (la mère, ndlr) et Alicia, plus jamais ça!"

Dimanche 23 mars, une voisine de 37 ans avait aspergé Alicia d'une substance inflammable, alors même qu'elle jouait avec la fille de six ans de la mise en cause, puis la mère de l'enfant de trois ans, venue immédiatement à son secours, tel que l'a indiqué une source proche de l'enquête. Selon le maire d'Auneuil, les deux victimes étaient "toujours hospitalisées" dimanche et un message posté la veille sur la page Facebook "Pour Alicia", qui compte près de 10.000 abonnés, disait : "Elles vont bien si on peut dire aucune amélioration elles sont stables toutes les deux merci à vous".



La voisine suspectée du geste a été mise en examen pour tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 ans et placée en détention, avait annoncé le parquet de Senlis. Sans antécédents judiciaires, elle a fait état aux enquêteurs d'un "suivi médical pour dépression", d'après la même source.