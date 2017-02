publié le 27/02/2017 à 10:02

C'est un simple jouet qui a eu de lourdes conséquences. Dimanche 26 février, aux alentours de 11h30, un passant aperçoit dans un monospace un boîtier jaune sur lequel est inscrit "C4-Explosive", entouré de scotch et d'où sortent des fils, le tout surmonté d'un petit minuteur. Ce dernier alerte les policiers de la ville de Wasquehal (Nord), pour qui cela ne fait pas de doute : il s'agit d'un explosif.



Rapidement, les forces de l'ordre évacuent le bar situé à côté du véhicule, mais aussi l'église où 400 fidèles assistent à la messe dominicale. "Un policier est entré dans l’église et il a demandé aux gens de sortir", raconte le prêtre de l'église à La Voix du Nord. Ils étaient très calmes, il n’y a pas eu d’affolement." Quelques minutes plus tard, trois équipages de policiers, des militaires de l'opération Sentinelle et des démineurs sont mis en place.

Mais l'inquiétude est vite levée puisque la propriétaire du véhicule, venue à la messe avec ses enfants, explique que c'est un jouet qu'elle a acheté sur internet. À côté d’"explosif", le mot "factice" était écrit deux fois, mais en petit, explique La Voix du Nord. Selon la mairie citée par France 3 Régions, la paroissienne a été convoquée dimanche après-midi au commissariat de Roubaix.