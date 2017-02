Paris : des élus Les Républicains se battent avec des passants

publié le 26/02/2017 à 01:08

Un homme de 28 ans a été placé en garde à vue au commissariat du Ve arrondissement samedi 24 février après un accrochage qui aurait eu lieu vers 5h30 du matin, à la sortie du "Mabillon", avec trois élus LR, selon une information du Parisien. Shervin Janani, adjoint LR au maire du XVe arrondissement, Zartoshte Bakhtiari, élu LR de Neuilly-sur-Marne et Arash Derambarsh, élu LR de Courbevoie, auraient été pris à partie par un homme, a priori alcoolisé, devant l'établissement.



Le passant se serait, selon eux, approchés des trois élus en leur disant qu'il était en train de les filmer sur la plateforme vidéo Periscope. Ceux-ci auraient alors, selon leurs dires, présenté leurs cartes d'élus à l'importun, avant d'essayer de lui arracher son téléphone des mains. Deux autres passants se seraient joints à la bagarre, qui aurait duré jusqu'à l'arrivée de la police.

Certains témoins de la scène et des employés du bar ont cependant une version un peu différente du déroulé des événements. "Ils étaient tous bourrés ! On n'a pas vu le jeune filmer. Ce son les élus qui ont cherché le petit jeune de banlieue. Ils ont un peu fait leur kéké, ont sorti leur carte d'élus, et étaient à trois sur lui", a ainsi déclaré un serveur du Mabillon au Parisien. L'agresseur présumé est déjà connu des services de police pour des affaires de vol et d'escroquerie tandis que les trois élus, eux, se sont rendus dans une unité médico-judiciaire pour faire établir une ITT (interruption totale temporaire).